Puck - Wohnen im digitalen Zeitalter

Zukunftstrends der Immobilienbranche

Autor: Markus Giefing

Der Puck-Jahresauftakt machte sich Wohnen 2.0 zum Thema und geht den Fragen nach, was sich die Branche in Zukunft, respektive von der Zukunft erwarten darf. Vom Wohnen im digitalen Zeitalter, bis hin zu Future Trends in der Hausverwaltung. Überall steht die Immobilienbranche unter dem Einfluss der Digitalisierung. Einen Schritt in diese Richtung machte von Anfang an JP Immobilien mit ihrer App Puck, an die mittlerweile 700 Liegenschaften angeschlossen sind. Tendenz steigend.