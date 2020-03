RADIKALITÄT!

Raus aus der Komfortzone! Rein ins Abenteuer! Diese Sätze stehen immer am Anfang von zukunftsweisenden Entwicklungen. Wer die Zukunft gestalten will, an der Spitze der Industrie mitmischen will, muss mutig sein, ausgetretene Wege verlassen, ein Wagnis mit nicht 100%ig vorhersehbarem Ausgang eingehen. Anders geht es leider nicht.

Wenn wir gemeinsam die Nachhaltigkeit weiterentwickeln wollen, müssen wir althergebrachtes Denken über Bord werfen und das eine oder andere anders denken. "Weil es halt immer so war" verbessert die Welt nicht, bringt keinen zusätzlichen Komfort für die Menschen und auch keine nachhaltigen Ertragssteigerungen im Börserl. Natürlich können wir der Klima- und Ressourcendiskussion mit Einschränkungen begegnen. Wenn wir aber auf vieles, das Spaß macht, verzichten, tut Klimaschutz weh. Wir können Dinge allerdings auch anders denken, Alternativen suchen, den Spaß ...