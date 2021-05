immo flash

Radisson expandiert weiter

16 neue Häuser in EMEA-Region im Q1

Autor: Charles Steiner

Die Radisson Hotel Group will trotz der Pandemie-bedingten Herausforderungen an ihrem Fünfjahres-Entwicklungsplan festhalten und setzt die Segel auf weitere Expansion. Nachdem die nach Zimmern laut eigenen Angaben zweitgrößte Hotelgesellschaft der Welt bereits in 2020 mehr als 40 neue Vertragsunterzeichungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika angekündigt hat, gab die Gruppe jetzt bekannt, im ersten Quartal 2021 Verträge für 16 weitere Hotels mit mehr als 2.000 Zimmern in der EMEA-Region unterzeichnet zu haben. Sechs Hotels der neuen Marke Radisson Individuals werden in Österreich, Bulgarien, Serbien und Afrika eröffnet, ein Radisson Collection Morina Hotel in Tirana - das erste Radisson Collection Hotel in Albanien.

Hinzu kommen drei neue Radisson Blu Hotels in der Türkei, Albanien und Sambia -zwei neue Radisson RED Hotels in Großbritannien und Finnland und fünf Hotels der Marke Radisson in Andorra, Montenegro, der Türkei und Ungarn. „Zusammen mit unseren Geschäftspartnern ist es der Radisson Hotel Group gelungen, unser Wachstum auch in 2021 fortzusetzen. Dank des Engagements unserer Mitarbeiter und dem Vertrauen unserer Eigentümer ist unsere Flaggschiffmarke Radisson Blu mit mehr als 280 Hotels in der EMEA-Region vertreten und damit seit zehn Jahren die größte Marke im gehobenen Segment in Europa“, sagt Elie Younes, Executive Vice President & Chief Development Officer EMEA der Radisson Hotel Group.