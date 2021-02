immo flash

Mangel an Gebrauchtwohnungen

Raiffeisen Immobilien mit solidem Jahr

Autor: Charles Steiner

Zwar weniger Transaktionsfälle, aber dafür mehr Honorarumsatz: Die Corona-Krise ist auch an Raiffeisen Immobilien nicht spurlos vorübergegangen. Laut einer heute veröffentlichten Jahresbilanz sei die Anzahl der abgewickelten Geschäftsfälle von 7.663 in 2019 auf 7.384 im Jahr 2020 in Folge der Lockdowns gesunken. Dennoch konnte Raiffeisen Immobilien Österreich den Honorarumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr von 33,8 auf nunmehr 34,5 Millionen Euro steigern. Der Wert der vermittelten Liegenschaften stieg von 774 auf 804 Millionen Euro. Aber nicht nur: Das Angebot an gebrauchten Immobilien ist derzeit rückläufig, da die Verkäufer vor allem in den Ballungszentren zurückhaltend agieren. Peter Weinberger: „Der Markt für gebrauchte Immobilien ist daher vor allem in den Landeshauptstädten ausgedünnt.“ Das spiegelt sich auch in der österreichweiten Entwicklung wieder. 2020 wurden um rund 1.300 gebrauchte Wohnimmobilien weniger verkauft als noch 2019 (46.827 nach 48.100 in 2019; Quelle: Immounited). Der Wert der dabei veräußerten Liegenschaften stieg jedoch in Summe von 12,5 auf 13,2 Milliarden Euro. Da die Nachfrage ungebrochen gut ist, wäre gerade jetzt eine gute Zeit für einen Verkauf.

Als stabilisierend in der Krise erweise sich neben der allgemein guten Immobilienmarktentwicklung vor allem die Digitalisierungs-Strategie der Gruppe. „In den meisten Bundesländern hatten unsere MitarbeiterInnen schon vor dem ersten Lockdown Erfahrung mit Homeoffice und Teleworking. Auch digitale Vermittlungs-Tools wie 360° Rundgänge oder virtuelle Besichtigungen waren bereits lange vor Corona fixer Bestandteil unseres Services. Diesen Startvorteil konnten wir in der Krise nutzen“, resümieren die Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Peter Weinberger und Nikolaus Lallitsch. Einen weiteren Pfeiler des Erfolgs sehen sie in den Raiffeisen Immobilien MitarbeiterInnen: „Unsere Strategie in fixangestellte und kompetente und MitarbeiterInnen zu investieren hat sich mehr als bewährt. Alle waren extrem engagiert und loyal, haben an einem Strang gezogen und so trotz Krise ein gutes Ergebnis erwirtschaftet.“