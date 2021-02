immo flash

Real Beauty kommt in Wiener City

Colliers vermittelt 422 m² große Prime-Fläche

Autor: Stefan Posch

© Colliers International

Ein weiterer Vermittlungserfolg für Colliers International im Retail-Bereich. Der Makler konnte dem Kosmetikstudio „Real Beauty“ eine rund 422 m² große Fläche in absoluter Prime-Location im 1. Bezirk vermitteln. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich viele namhafte Büros, Arztpraxen, Luxusapartments, sowie gehobene Gastronomie.

Die zwei Unternehmerinnen Rodica Popa und Carmen Balazs wagen nach der gelungenen Vergrößerung ihres Geschäftes im 16. Bezirk den nächsten Expansionsschritt und eröffnen im Sommer 2021 in der Wiener Innenstadt einen weiteren Beauty Konzept Store. „Das Konzept von Real Beauty hat sich in den letzten Jahren mit Behandlungen, die durch Kylie Jenner & Co bekannt wurden einen Namen gemacht und ist über die Landesgrenzen hinweg sehr beliebt. Durch das Angebot moderner Technologien und besonderer Behandlungsgeräte, ist es Ihnen gelungen, ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Österreich zu schaffen, das bei den Kunden sehr gut ankommt. Wir freuen uns für dieses erfolgreiche Konzept eine tolle Location gefunden zu haben und sind schon auf die Eröffnung gespannt!“ sagt dazu Tanja Tanczer, Head of Retail bei Colliers International.