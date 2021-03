immo flash

Real I.S. kauft in Den Haag

Logistikentwicklung für Spezial-AIF erworben

Autor: Charles Steiner

Die Real I.S. AG hat ein neues Logistikzentrum mit einer Fläche von mehr als 15.500 m² im niederländischen Den Hoorn in der Nähe von Den Haag für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. BGV VII Europa“ erworben. Das berichtet die Real I.S. heute via Aussendung. Verkäufer ist ein Joint Venture zwischen dem Projektentwickler Delta Development Group (Delta) und European Logistics Real Estate Partners (ELREP). Über den Kaufpreis wurde mit Hinweis auf eine Stillschweigevereinbarung keine Angaben gemacht. Künftiger Mieter der Immobilie ist der schwedische Hersteller von Maschinenwerkzeugen Sandvik, der diese voraussichtlich ab Mai dieses Jahres als Verteilzentrum nutzen wird. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt 15 Jahre mit Verlängerungsoption. Das Verteilerzentrum erfülle laut Angaben der Real I.S. einen hohen Nachhaltigkeitsstandard und wurde mit dem BREEAM-Gütesiegel „Sehr gut“ ausgezeichnet.

Axel Schulz, Global Head of Investment bei der Real I.S.: „Die Niederlande sind eines der Schwerpunktländer unseres internationalen Immobilienportfolios. Der dortige Logistikmarkt zählt nach wie vor zu den attraktivsten Sektoren.“