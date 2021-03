immo flash

Real I.S. startet Gleiskarree

Quartier in Ditzingen gestartet

Autor: Charles Steiner

Die Real I.S. AG hat mit den Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Quartiersentwicklung Gleiskarree im Bahnhofsareal von Ditzingen an der Grenze zu Stuttgart begonnen. Die Projektentwicklung wird im Rahmen eines Individualmandats eines institutionellen Investors umgesetzt. Auf dem circa 4.700 m² großen Grundstück wurde bereits mit dem Aushub der Baugrube gegonnen. Mit der Fertigstellung der Gebäude wird planmäßig im vierten Quartal 2022 gerechnet, berichtet der Fondsmanager der BayernLB via Aussendung.

Das Projekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 5.850 m² umfasst zwei Geschäftshäuser mit jeweils drei oberirdischen Geschossen sowie ein achtgeschossiges, vorwiegend als Wohnhaus genutztes Objekt mit Gastronomieflächen im Erdgeschoss. Das Quartier Gleiskarree teilt sich in die drei Bauteile - IV, V und VI - auf. Der Bauteil IV wird künftig rund 1.100 m² für Handel- und Dienstleistungsflächen im Erdgeschoss sowie Büro- und Praxisräume im ersten und zweiten Obergeschoss bieten, ebenso wie Teil V mit 3.172 m². Der Bauteil VI wird rund 1.562 m² Fläche umfassen, die sich auf Gastronomieflächen im Erdgeschoss und 20 Wohneinheiten im ersten bis siebten Oberschoss aufteilen