immo flash

REC auf Ende September verschoben

Neuer Termin für Real Estate Circle von 23. bis 24.9.

Autor: Robert Rosner

Der Reigen jener Fachveranstaltungen der Immobilienbranche, die das eine um das andere mal pandemiebedingt verschoben werden müssen geht weiter. Heute hat auch der traditionelle Real Estate Circle eine - weitere - Verschiebung des Termines bekannt geben müssen.

Weil das Pandemiegeschehen nun einmal ist, wie es ist, wird diese Fachveranstaltung in Stegersbach nunmehr von Mai auf den 23. und 24. September verschoben. Das Kongressprogramm ist so ausgelegt, dass am zweiten Veranstaltungstag, einem Freitag, der offizielle Programmteil kurz nach Mittag endet, sodass bereits am Abend allenfalls bereits wieder andere Termine wahrgenommen werden können.

Bis zum Veranstaltungstag wird auch das Programm nochmals kritisch auf Relevanz und Aktualität überprüft und gegebenenfalls nochmals angepasst.