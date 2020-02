immo flash

RFR kauft in Berlin ein

Umspannwerk in Kreuzberg erworben

Autor: Charles Steiner

Die RFR Holding um Aby Rosen und Michael Fuchs (die unter anderem mit der Signa das Chrysler Building in New York erworben hatte) haben jetzt in Berlin das Umspannwerk Kreuzberg gekauft. Dabei handelt es sich um ein komplett renoviertes und zu Büros umgenutztes Gebäude mit rund 11.500 m² Mietfläche, das vollständig vermietet ist. Verkäufer ist die europäische Immo-Gesellschaft Avignon Capital mit Sitz in London. Diese hatte die Immobilie vor fünf Jahren einer vollständigen Sanierung unterzogen. Über den Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden.

Alexander Koblischek, Geschäftsführer der deutschen Tochter RFR Management GmbH: „Den Kauf dieses einzigartigen Gebäudes in einer Gegend mit hohem Entwicklungspotenzial sehen wir in Bezug auf unser Immobilienportfolio in Berlin als strategisch konsequenten Schritt.“ Das Closing sei bereits im Jänner erfolgt, geht aus einer heute veröffentlichten Pressemitteilung hervor. Avignon Capital wurde von BCLP sowie Warth & Klein Grant Thornton beraten, die RFR Gruppe von Celexis und HauckSchuchardt.