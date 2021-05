immo flash

Stimmung erholt sich

Vor allem Logistikimmobilien sind gefragt

Autor: Charles Steiner

Die schwierige Zeit der Coronapandemie dürfte bald sein Ende finden. In den meisten Länder sinken die Infektionszahlen wieder, immer mehr Menschen sind geimpft und zumindest in weiten Teilen Europas stehen nunmehr wieder Lockerungen der Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie an. Das hebt auch die Stimmung von Immobilieninvestoren. Dem Global Commercial Property Monitor des RICS zufolge erholt sich die globale Wirtschaft langsam. Erst in der jüngsten April-Sitzung hat der IWF ein Upgrade durchgeführt und die Prognose für das globale Wachstum für 2021 auf 6 Prozent (von 5,5 Prozent) zuvor) und für 2022 bis 4,4 Prozent (von 4,2 Prozent) angehoben.

Die durch die Coronapandemie verschärfte Segmentierung zwischen den Assetklassen dürfte aber weiter anhalten. Während Mehrfamilienhäuser und Logistikimmobilien als klare Krisengewinner. Vor allem bei Logistikimmobilien ist die globale Nachfrage während der Pandemie angestiegen, während diese im globalen Bürosektor und im Einzelhandel nachgelassen haben, allerdings weniger stark als noch im vierten Quartal des Vorjahres, wo die zweite Pandemiewelle über Europa geschwappt ist. RICS rechnet damit, dass die Preise für Logistikimmobilien um vier Prozent steigen dürften. Immer mehr in den Vordergrund sind auch Rechenzentren sowie Mehrfamilienhäuser und Pflegeimmobilien gerückt. Diese werden voraussichtlich weitere Zuwächse verzeichnen. Der Bürobedarf soll laut RICS aufgrund der wirtschaftlichen Daten leicht sinken: Österreich erwartet eine Reduzierung der Bürofläche um 8 Prozent. Dies ist wahrscheinlich ein Faktor, der die Prognosen für das Wachstum der Büromieten belastet. Die Mieten für sekundäre Büroflächen dürften europaweit um durchschnittlich 5 Prozent sinken, während die Befragten einen Rückgang der erstklassigen Büromieten um 1 Prozent erwarten.