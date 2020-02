immo flash

Zinshauspaket wird verkauft

Morgen in den immo7 News

Autor: Charles Steiner

Wie immo7 News exklusiv in Erfahrung bringen konnte, steht derzeit ein riesiges Zinshaus-Portfolio in Wien zum Verkauf. Alle weiteren Details gibt es morgen Früh in den immo7 News.

Außerdem: Deutsche Investoren suchen in Österreich Asyl vor Mietendeckel und Mietpreisbremse und wie sich der Brexit auf den Straßburger Immobilienmarkt auswirken wird.

