RIÖ setzt auf neues Onlinetool

Launch von digitalem Bewertungsrechner Valerie

Autor: Charles Steiner

Mit einem neuen Online-Bewertungstool will die Raiffeisen Immobilien potenziellen Immobilienverkäufern eine rasche Einschätzung zum Wert ihrer Immobilie ermöglichen. So eben ist in dem Zusammenhang der Online-Bewertungsrechner valeri.at gelauncht worden. Dieser könne für die Wertermittlung auf eine Datenbank von rund 7.000 Transaktionen und 4.000 Bewertungsgutachten von Raiffeisen Immobilien zurückgreifen. Für ein Ergebnis gibt man Fakten zum Objekt wie Fläche, Baujahr und Lage in den Bewertungsrechner ein. Basierend auf diesen Eingaben und der Raiffeisen Immobilien Datenbank errechnet Valeri den ungefähren Schätzwert der Immobilie der dem User als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt wird. Er ist kostenlos verfügbar, betont Raiffeisen Immobilien.