Immobilien Magazin

Robust, langlebig, sensibel

Ein Zinshaus zu revitalisieren, bringt Wertsteigerungen. Allerdings nur dann, wenn man es richtig macht. Bei einer Vielzahl an Normen und Bestimmungen wie Fachkenntnissen muss genau gearbeitet werden. Fehler kosten richtig Geld.

Autor: Charles Steiner

© stock.adobe.com © Gregor Hofbauer © CAD Office Müllner © CAD Office Müllner

Als vor sieben Jahren eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion an der äußeren Mariahilferstraße ein Gründerzeithaus nahezu zerfetzt hatte, dachten wohl die meisten, dass es jetzt wohl abgerissen würde. Zu stark die Schäden, das zu reparieren wäre extrem teuer. Dennoch entschieden sich die Eigentümer dafür, das Haus umfassend zu sanieren, auch noch das Dach behutsam aufzustocken sowie die Fassade zu rekonstruieren. Geht man jetzt an der Mariahilferstraße am Unglücksort vorbei, erinnert nichts mehr an die Explosion, die ein Menschenleben gefordert hatte. Seit zwei Jahren bietet das Haus wieder Wohnungen - und zwar für jene, die damals ihr Dach über dem Kopf verloren hatten. Man bemerkt schon: Ein Gründerzeithaus hält doch einiges aus - und mit der richtigen Pflege sieht es wieder wie neu aus. Doch einfach war das nicht. Viel musste probiert werden, viel getüftelt und auch die passenden Gewerke mussten gefunden werden, um den Charme erhalten zu können.

Die Bauherren der Gründerzeit haben sehr nachhaltig gedacht. Sie haben nicht nur Wohnraum zu Zeiten bereitgestellt, als Wien durch den Zuzug aus den damaligen Kronländern nahezu explosionsartig gewachsen ist. Sie haben vor allem langlebigen, robusten, aber dennoch dem Auge schmeichelnden Wohnraum hergestellt. 150 Jahre, manche sogar länger, stehen die Gründerzeithäuser in Wien bereits und haben das Stadtbild geprägt, wie kaum sonst Immobilien aus dieser Zeit. Auch das Geschäftsmodell war nachhaltig und funktioniert auch heute noch: Man baut ein Haus und vermietet es gegen ein Entgelt weiter. Nur mit dem Unterschied, dass es damals den Richtwert noch nicht gab. So entstanden in Wien tausende palaisartiger Wohnhäuser, jedes individuell gestaltet, ein Sammelsurium verschiedener Formen, Farben und Stuckaturen. Eigentlich das genaue Gegenteil des DDR-Plattenbaus - und vor allem: haltbarer.

"Jedes Haus ist unterschiedlich und damit sind es auch die Maßnahmen, die für die Sanierung getroffen werden." - Patrick Rezazadeh, VRG Immobilien

Hochkomplex

Doch manchmal muss ein solches Gründerzeithaus revitalisiert werden, meistens wird auch noch das Dachgeschoss aufgestockt. Wenn man die österreichischen Zinshausentwickler befragt, dann hört man meistens das: Zinshausentwicklung ist hochkomplex, kompliziert und erfordert jede Menge spezifisches Know-how. Weil jedes Haus anders aussieht und auch die Bausubstanz unterschiedlich ist, gibt es kein einheitliches Refurbishment und auch kein Verfahren, das man für alle Häuser anwenden könnte, sagt Patrick Rezazadeh, geschäftsführender Gesellschafter der VRG Immobilien. "Jedes Haus ist unterschiedlich - und damit auch die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um das Haus in neuem altem Glanz erstrahlen zu lassen." Bauordnung, Normen, Richtlinien, Bestimmungen: Ein Gründerzeithaus generalzusanieren ist in etwa so kompliziert wie das MRG selbst. Es erfordert auch jede Menge Erfahrung. Man kann beim Zinshaussanieren auch jede Menge falsch machen, sagt Werner Müllner, Geschäftsführer von CAD Office Müllner. Als Baumeister bietet er mit seinem Team Generalplanerleistungen rund um Zinshaussanierung an: "Das liegt vor allem daran, dass es passieren kann, dass die einzelnen Gewerke nicht zusammenarbeiten", sagt Müllner.

Doch gerade beim Zinshaus ist das besonders erforderlich, ein solches ist prinzipiell ganzheitlich zu betrachten. Viele größere Player setzen laut Müllner auf die Generalplanerdienstleistungen von CAD Office, klingende Namen finden sich in der Liste der Auftraggeber. Ein Zinshaus stellt sämtliche Beteiligte am Bau vor Herausforderungen. Architekten, Haustechnikplaner, Baumeister, Installateure - sie alle müssen zusammenarbeiten. Mit alten Plänen allein, womöglich ohne Geometerdaten, kann die Sanierung plötzlich sehr teuer werden. Nämlich dann, wenn sich ein Planungsmangel bis zur Fertigstellung weitergetragen hat und man das dann bei der Fertigstellung bemerkt: "Dann ist es oft zu spät und das kann den Wert des Hauses beträchtlich mindern", weiß Müllner, der auch im Gründerzeithaus-Bereich BIM als ein passendes Mittel betrachtet, um eben solche teuren Fehler zu vermeiden. Und die gehen oft ins Detail - etwa wenn Abflussrohre nicht die richtige Neigung haben - oder wenn man schlicht vergisst, ein WC einzuplanen. Müllner hat da schon viel erlebt, weswegen er sich für eine frühzeitige Vernetzung aller Akteure beim Zinshausentwickeln ausspricht. "Solche Fehler zu beheben, kostet dann nämlich auch wieder viel Geld", so Müllner.

Es ist wenig verwunderlich, warum in dem Bereich vor allem die Profis unter den Zinshausentwicklern wachsen, sei es die 3SI Immogroup, Winegg Realitäten, JP oder mittlerweile auch die Vienna Real Estate Group, die heuer rund 100 Millionen Euro in Wien anlegen will. Rezazadeh: "Jede Liegenschaft braucht daher eine eigens ausgerichtete und behutsame Betreuung."