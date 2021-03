immo flash

Robuster Wiener Wohnimmobilienmarkt

Engel & Völkers Wien verzeichnet hohe Nachfrage

Autor: Stefan Posch

Der Markt für Wohnimmobilien in Wien zeigt sich laut Philipp Niemann, Geschäftsführer Engel & Völkers Wien auch in den ersten Wochen des neuen Jahres als äußerst robust. Engel & Völkers Wien verzeichnet eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohneigentum.

Dieser Trend spiegelt sich, so Niemann, in zahlreichen Befragungen wider, in welchen ein Großteil der Österreicher den Wunsch nach dem Erwerb einer eigenen Immobilie äußert. „Die Immobilie gilt bei stetig niedrigen Zinsen ungebrochen als sicherer Hafen für das eigene Geld und als langfristiges Investment bei steigenden Preisen. Diese anhaltend hohe Nachfrage trifft auf ein knappes Gut“, erklärt er. Der Immobilienmakler habe in den vergangenen Wochen eine verstärkte Zurückhaltung bei Verkäufern feststellen müssen. Der Grund liege im Wesentlichen in der Covid-19 Pandemie und dem damit einhergehenden Sicherheitsbedürfnis. Nach dem Motto „Was man hat, das hat man“, stehen viele Immobilienverkäufer in einer abwartenden Position, beobachten den Markt und warten auf ein sich näherndes Ende der Pandemie. Diese abwartende Haltung ist nicht unbedingt verbunden mit höheren Kaufpreisvorstellungen, sondern hat einen starken Sicherheitsaspekt. „Mittelfristig wird diese weitere Verknappung sich aber auf den Preis von Wohnimmobilien in der Stadt Wien auswirken“, prophezeit Philipp Niemann, Geschäftsführer von Engel & Völkers in Wien.

Die Covid-19 Pandemie hinterlässt noch weitere, langfristig spürbare Trends, welche wegweisend für den ganzen Markt