Rudolfsheim boomt bei Zinshäusern

Auch VRG entwickelt hier

Autor: Charles Steiner

Seit einigen Jahren hat Rudolfsheim-Fünfhaus einen Wandel durchlebt. Immer mehr junge Familien ziehen in den 15. Bezirk, auch Zinshausinvestoren folgen zunehmend. Vor allem der dichte Bestand an Gründerzeithäusern ist für Zinshausanleger attraktiv. Für Verkäufer würden dadurch sehr gute Preise erzielt werden, geht aus einer Aussendung von VRG Immobilien hervor.

Patrick Rezazadeh, Geschäftsführer der VRG Immobilien über das Potenzial des Bezirks: "Das Image hat sich enorm verbessert. Die hohe Standortqualität, die vielen neuen Bauprojekte und die zentrale Lage ziehen immer mehr kaufkräftigeres Publikum an." Besonders die Lagen um den Westbahnhof, den Meiselmarkt oder der Schweglerstraße erfreuen sich durch die Nähe zur Wiener Innenstadt an großer Beliebtheit. Als Geheimtipp gelte der 15. Bezirk allerdings nicht mehr. "In den letzten Jahren gehörte Rudolfsheim-Fünfhaus im Zinshaus-Bereich zu den aktivsten Teilmärkten Wiens. Es verstecken sich allerdings noch einige Objekte, die eine attraktive historische Bausubstanz mit schöner Fassadengestaltung vorweisen", erklärt der Immobilienprofi. Aus diesem Grund sollten Eigentümer, die in naher Zukunft einen Verkauf in Erwägung ziehen, bald handeln.

Auch die VRG selbst hat hier bereits ein Projekt umgesetzt: Im südlichen Teil des 15. Bezirks entwickelte VRG Immobilien ein Zinshaus in der Kröllgasse. Dieses wurde behutsam revitalisiert: Mit einem neuen Fassadenanstrich, einem nachhaltig modernisierten Stiegenhaus und handgefertigten Stuckelementen gliedert sich der Altbau nun stillvoll in die umliegende Gegend ein.