immo flash

Rüscher übernimmt Baumanagement

Karriere zum Tag: Aufstieg bei Rustler

Autor: Charles Steiner

© Rustler

Markus Rüscher übernimmt ab sofort die Geschäftsführung bei der Rustler Baumanagement GmbH. In dieser Funktion verantwortet er das Geschäftsfeld der Projektabwicklung bei Rustler. Bisheriger Geschäftsführer des Bereichs war Markus Brandstätter, der jetzt als Gesellschafter bei Rustler die Bauträgeraktivitäten weiterentwickeln wird. Das Baumanagementunternehmen ist auf die Sanierung von Liegenschaften sowie Dachgeschoßausbauten und Begleitung von Neubauaktivitäten spezialisiert.

Markus Rüscher ist studierter Bauingenieur und seit über 12 Jahren bei Rustler tätig. Er studierte an der TU Wien und schloss darüber hinaus 2019 berufsbegleitend den Diplomstudiengang Bauingenieurwesen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig ab.