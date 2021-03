immo flash

Rustler baut in Graz aus

Umzug in neuen Standort

Autor: Charles Steiner

© Rustler

Der Immo-Dienstleister Rustler will in Graz weiterwachsen. Bereits vor acht Jahren hat man den Grazer Markt betreten, nun wolle man die Aktivitäten ausweiten, kündigte Rustler in einer Aussendung an. Standortleiter Georg Habersatter: "Der Ballungsraum Graz verzeichnet momentan prozentuell das stärkste Bevölkerungswachstum Österreichs. Der daraus resultierende Wohnbedarf und die ungebrochene Neubauoffensive bieten ein dynamisches Umfeld für unsere Dienstleistungen." Aktuell beschäftigt das Team von Rustler Steiermark bereits über 20 Mitarbeiter, wobei alle Geschäftsbereiche in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden sollen. Dazu werden auch neue Büroräumlichkeiten im Zentrum von Graz bezogen. Dort sollen die Dienstleistungen Gebäudeverwaltung, das Facility-Management sowie die Immobilienvermittlung gebündelt angeboten werden.