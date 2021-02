immo flash

Rustler im Zentrum Meidlings hochaktiv

Bereits vier Wohnbauprojekte

Autor: Stefan Posch

Meidling ist einer der aufstrebenden Bezirke in der Bundeshauptstadt und wird als Wohngegend immer beliebter. Dafür spricht der hohe Zuwachs der Meidlinger Bevölkerung. So ist der 12. Wiener Gemeindebezirk aktuell auch ein Hotspot für Projektentwickler. Der Bauträgers Rustler ist etwa bereits mit 4 Wohnbauprojekten in den Bezirksteilen Längenfeldviertel sowie Meidling Zentrum vertreten ist. Soeben wurde ein weiteres Bauträgergrundstück in der Rauchgasse 28 erworben, wo 16 freifinanzierte Wohnungen sowie ein Town House geplant sind.

„Nach unseren beiden Projekten Kunsthaus Meidling und “R2„ ist dieses bereits das dritte Wohnbauprojekt in derselben Gasse, womit wir alleine in der Rauchgasse rund 160 Wohnungen schaffen“, erzählt der Geschäftsführer des Bauträgers Rustler Markus Brandstätter.