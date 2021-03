immo flash

Award zum Tag: Rustler zertifiziert

Jetzt Great Place to Work

Autor: Günther Schneider

Der Immobiliendienstleister Rustler darf sich ab sofort als „Great Place to Work“ bezeichnen. Wie das Immo-Unternehmen erklärt, ist man dazu basierend auf Mitarbeiterbefragungen zertifiziert worden. Peter Rustler in einer Stellungnahme: „Wir freuen uns über diese Auszeichnung und sind stolz, weil die Bewertung durch unsere Mitarbeiter erfolgt ist, sich diese offensichtlich wohl fühlen und gerne bei uns arbeiten.“ Stolz zeigt sich Rustler auch, weil die Zertifizierung bei der ersten Teilnahme erfolgt sei: „Das Lob unserer Mitarbeiter ist aber auch ein Ansporn, an jenen Punkten zu arbeiten, bei denen wir uns in der Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur verbessern können“, so Rustler weiter.