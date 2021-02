immo flash

Rustler Tirol mit neuem Standortleiter

Karriere zum Tag: Gerhard Hauer übernimmt Standort

Autor: Charles Steiner

© Rustler

Rustler baut den Standort Tirol aus: Gerhard Hauer (47) übernimmt ab sofort die Standortleitung der Tiroler Niederlassung von Rustler in Innsbruck. Der Immobiliendienstleister ist seit 2017 mit einem eigenen Team in Tirol aktiv und betreut alle Arten von Liegenschaften hinsichtlich der Verwaltung, der Vermittlung sowie der technischen Objektbetreuung.

Der Absolvent der Fachhochschule Kufstein kann auf rund 20 Jahre Erfahrung bei bekannten Immobiliengesellschaften und in Immobilienresorts von namhaften Bankinstituten in Tirol zurückblicken. „Wir freuen uns mit Gerhard Hauer einen lokalen Immobilienprofi gewonnen zu haben zu, der auch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Rustler am Tiroler Markt gewährleistet“, erläutert der Geschäftsführende Gesellschafter der Hausverwaltung Rustler Martin Troger.