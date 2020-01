immo flash

Rustler verkauft vor Baubeginn

Kunsthaus Meidling komplett ausverkauft

Autor: Charles Steiner

© Rustler

So eben startet der Bau des Rustler-Projekts "Kunsthaus Meidling" in der Bendlgasse 33 im 12. Wiener Gemeindebezirk. Bereits jetzt konnten nahezu alle 87 Eigentumswohnungen verkauft werden, vermeldet Rustler in einer Aussendung. Rustler-Projektmanager Michael Hudelist spricht dabei von einer Vorverwertungsquote von etwa 90 Prozent. Bis Herbst 2021 sollen die Wohneinheiten fertiggestellt werden.

Aktuell hat Rustler in Meidlung unter anderem das Fischerhaus fertiggestellt, in Entwicklung befindet sich das R Quadrat. Rustler kündigte an, weiter auf themenorientierte Wohnbauprojekte in Meidling setzen zu wollen.