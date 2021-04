immo flash

Rustler vermittelt für ARE

Vermarktungsstart für Mietwohnungen im Wildgarten

Autor: Charles Steiner

© ARE

Auf dem Rosenhügel in Wien-Meidling werden mit dem Projekt „Wildgarten“ bis zum Jahr 2023 rund 1.100 Wohnungen durch Bauträger und private Baugemeinschaften errichtet. Soeben erfolgte der Vermarktungsstart für 58 freifinanzierte Mietwohnungen an der Wildgartenallee, welche bis Spätsommer 2021 fertiggestellt werden. Für diesen Komplex aus fünf Baukörpern wurde das Makler-Team von Rustler exklusiv für den Vertrieb von der ARE Austrian Real Estate beauftragt.

„Die Außenbezirke Wien werden als Wohnlagen immer beliebter. Gerade Meidling ist dafür ein sehr gutes Beispiel eines aufstrebenden Wohnbezirks, der bei jungen, urbanen Kunden sehr begehrt ist. Daher freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit der ARE“, so der Geschäftsführer von Rustler Immobilien, Alexander Scheuch.