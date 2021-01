immo flash

S Immo bringt Green Bond

Laufzeit von sieben Jahren

Autor: Charles Steiner

Die S Immo begibt einen Green Bond und will diesen für ihr weiteres zukünftiges Wachstum nützen. Das gab die S Immo heute via Mitteilung bekannt. Die S Immo will dabei die erwarteten Mittel für die vollständige oder teilweise (Re-)Finanzierung von nachhaltigen Projekten im Einklang mit ihrem Sustainable Bond Framework nutzen. Dies umfasst insbesondere die strategiekonforme (Re)Finanzierung von Immobilien, welche über hochwertige Nachhaltigkeitszertfikate verfügen, sowie von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz beinhalten. Es handelt sich um einen fix verzinslichen Green Bond mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Als Sole-Lead-Manager und Bookrunner wurde die Erste Group Bank AG mandatiert. Die Zeichnungsfrist wurde vom 28. Jänner bis 3. Februar angegeben, vorbehaltlich vorzeitiger Schließung.