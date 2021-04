immo flash

S Immo in SEE ausgezeichnet

Investor of the year bei SEE Real Estate Awards

Autor: Gerhard Rodler

Bei der Online-Verleihung der 16. SEE Real Estate Awards am 07. und 08. April konnte sich die S Immo gegen namhafte Investoren aus der Region durchsetzen und gewann in der Kategorie Investor of the year. Gewürdigt wurden mit dieser Auszeichnung insbesondere die erfolgreichen Ankäufe des Zagrebtower in der kroatischen Hauptstadt sowie der Bürogebäude Campus 6.2 und 6.3 in Bukarest im vergangenen Jahr (der Übergang der Campus-Gebäude ins Portfolio der S IMMO erfolgt voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2021).

Friedrich Wachernig, Vorstand der S Immo: „Die Auszeichnung als Investor of the year freut mich in einer Zeit wie dieser ganz besonders, sie ist mehr denn je eine wertschätzende Bestätigung für den Erfolg unserer täglichen Arbeit. Die Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr waren alles andere als einfach, dennoch ist es uns gelungen, gleich mehrere Ankäufe erfolgreich abzuschließen und unser Portfolio mit hochwertigen Büroimmobilien zu erweitern.“ Mit den EuropaProperty SEE Real Estate Awards werden die fortschreitende Entwicklung in den Immobilienmärkten gewürdigt sowie herausragende Projekte in der Region und Leistungen beteiligter Unternehmen ausgezeichnet. Eine hochkarätig besetzte Jury kürt dabei jedes Jahr die Sieger in den einzelnen Kategorien.