S Immo plant Büroprojekt in Budapest

29.000 m² Nutzfläche an der Vaci Ut

Autor: Stefan Posch

© Chapman Taylor

Die S Immo verstärkt ihre Projektentwicklungsaktivitäten in CEE mit einem neuen Büroprojekt in Budapest. An der Vaci Ut, einem der wichtigsten Bürostandorte der ungarischen Hauptstadt, soll ein Ensemble aus drei modernsten Büroimmobilien mit einer Nutzfläche von rund 29.000 m² entstehen - der signifikanteste Baukörper ist dabei ein 11-geschossiges Gebäude direkt an der Vaci Ut. Eine Zertifizierung mit den Nachhaltigkeitszertifikaten BREEAM und WELL wird angestrebt. Für die Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung sowie das Projektmanagement wird mit der Orca Group, ein Team aus international erfahrenen Immobilienmanagern, zusammengearbeitet. Die Prager Niederlassung des britischen Architekturbüros Chapman Taylor in Kooperation mit Bánáti + Hartvig Architekten, einem der größten Budapester Architekturbüros zeichnet für die Generalplanung verantwortlich. Für heuer sind intensive Planungsaktivitäten vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2022 beginnen, die Fertigstellung wird für 2024 erwartet.

„Wir sehen in Budapest trotz der augenblicklichen COVID-19 Krise eine in Summe sehr stabile Marktentwicklung und gehen davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum im Anschluss an die Krise fortsetzen wird. Insofern schaue ich nicht nur mit viel Optimismus nach vorne, sondern bin überzeugt davon, dass mit dieser Projektentwicklung unser CEE-Portfolio eine nachhaltige und hochwertige Ergänzung erfahren wird“, so Friedrich Wachernig, Vorstand der S Immo.