immo flash

Savills IM verkauft in Hamburg

Caleus Capital Partners übernimmt Domkontor D10

Autor: Stefan Posch

Der internationale Immobilien-Investmentmanager Savills IM hat für den Savills IM European Office Fund (EOF) einen Kaufvertrag für das Büro- und Geschäftsgebäude Domkontor D10 in der Hamburger Altstadt abgeschlossen. Käufer des vollständig vermieteten Objekts ist Caleus Capital Partners. Der erzielte Kaufpreis lag deutlich über dem ursprünglichen Kaufpreis. Das Closing wird in den nächsten Monaten erfolgen.

Das achtgeschossige Büro- und Geschäftshaus befindet sich im Herzen von Hamburg - direkt am Domplatz mit der Mönckebergstraße, dem Jungfernstieg und dem Neuen Wall im direkten Umfeld. Der aus zwei Bauteilen bestehende historische Gesamtkomplex wurde 2014 vollständig kernsaniert und um zwei Geschosse aufgestockt, seit 2015 gehörte es zum Portfolio des EOF. Das Gebäude verfügt über rund 6.900 m² Mietfläche. In den oberen Etagen befinden sich Büro- und im Erdgeschoss Einzelhandelsflächen, die vollständig an About You, Design Offices sowie Team 7 vermietet sind. Das Objekt verfügt über eine LEED-Gold-Zertifizierung.

Roland Maria Döhn, Managing Director der Savills Investment Management KVG GmbH, sagt: „Wir freuen uns, dass wir das Domkontor D10 im Auftrag unserer Investoren gewinnbringend veräußern konnten. Hierfür haben wir das positive Marktumfeld genutzt, das durch hohe Nachfrage nach hochwertigen Büroobjekten in Toplagen geprägt ist. Durch die vollständige Sanierung im Jahr 2014 verfügt die vollständig vermietete Core-Immobilie über einen attraktiven Neubaustandard mit hochwertigen und flexiblen Flächen, wobei auch der hanseatische historische Charakter durch die zwei denkmalgeschützten Fassaden bewahrt wurde.“ Tim Ulrich, Deputy Head of Transaction Management Germany bei Savills IM, ergänzt: „Das Büro- und Geschäftshaus profitiert von seiner zentralen Lage am Domplatz im Herzen Hamburgs in vielerlei Hinsicht: Die Top-Einkaufsstraßen befinden sich im direkten Umfeld, ebenso diverse Restaurants und Cafés, die Anbindung und Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ausgezeichnet, exklusive Projektentwicklungen im Quartier wie die Nikolai Insel tragen kurz- und mittelfristig zur weiteren Aufwertung der Spitzenlage bei. Hochwertige Büroflächen sind am Hamburger Markt stark nachgefragt, gleichzeitig ist die Leerstandsquote extrem niedrig.“