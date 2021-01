immo flash

Schwarz übernimmt Strabag-Development

Karriere zum Tag: Schwarz folgt bei Strabag auf Klais

Autor: Charles Steiner

© Strabag

Führungswechsel bei der Immobilien Development-Dependance der Strabag: Herwig Schwarz übernimmt als technischer Unternehmensbereichsleiter die Immobilien Development-Aktivitäten der Strabag SE, bestehend aus Mischek Bauträger Service GmbH und Strabag Real Estate GmbH in Österreich, CEE und Russland. Er folgt damit Theodor Klais, der nach über 30 Jahren im Konzern die Führung weitergibt. Herwig Schwarz leitet den Unternehmensbereich gemeinsam mit seinem kaufmännischen Kollegen Günter Nikelowski, so die Strabag in einer entsprechenden Mitteilung.