immo flash

Seestadt in Grafenwörth

200 Millionen Euro Projektvolumen

Autor: Stefan Posch

© Holzbauer und Partner ZT

In der gut 3.000 Einwohnergemeinde Grafenwörth entsteht ein in Österreich einzigartiges Immobilienprojekt, das von VI-Engineers entwickelt wird. Wie Immo7 News am Freitag berichtete ist ein künstlicher Foliensee mit 3,5 Hektar Fläche, um den in verdichteter Bauweise Reihenhäuser, Doppelhäuser und Einfamilienhäuser entstehen. Auf dem Areal direkt an der S5 sind zudem Serviced Apartments, ein Hotel und ein Ausbildungszentrum des Pflegehausbetreiber SeneCura geplant. Das Projektvolumen der Wohneinheiten liegt laut VI Engineers bei 160 bis 180 Millionen Euro. Dazu kommen dann noch die etwa 50 Millionen Euro für das SeneCura-Projekt samt Hotel, sodass sich das Gesamtprojektvolumen auf gut 200 Millionen Euro beläuft.

Das Projekt ist damit aktuell eines der größten in Niederösterreich. Mit an Bord ist auch die Niederösterreichische Versicherung, ein langjähriger Partner der VI-Engineers. Eine Rolle bei dem Projekt spielt auch Gemeindebundpräsident und Bürgermeister von Grafenwörth Alfred Riedl, der einer von sieben Grundstückseigentümer ist, die ihre Liegenschaften an den Projektentwickler verkauft hatten. Bei der konkreten Umwidmung war er aber nicht involviert, betont er. 476.000 Euro wurden ihm laut Grundbauch für das Grundstück überwiesen. So wie alle ehemaligen Grundstückseigner bekam auch er nach erfolgreicher Widmung eine bereits im Kaufvertrag festgelegte Zusatzzahlung.

Die Flächen sind bereits gewidmet und heuer soll mit dem Aushub des Sees begonnen werden. Einen ausführlichen Exklusivbericht über das Projekt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Immobilien Magazins.