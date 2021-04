immo flash

Semmler übernimmt München-Standort

Karriere zum Tag: Neu bei redserve

Autor: Charles Steiner

© ATP architekten

Die ATP-Consultingtochter redserve verstärkt ihre Präsenz in Deutschland und eröffnete Anfang März mit München den nun vierten Standort im DACH-Raum. Geleitet wird redserve München vom Wirtschaftswissenschaftler Torben Semmler. Zu seinen Kernkompetenzen zählen insbesondere die Koordination von Planung und strategischer Entwicklung sowie Design and Construction Management. Nach dem Wirtschaftsstudium war er zunächst im Bereich der strategischen Unternehmensentwicklung bei der Deutschen Luftrettung AG tätig. Danach folgten mehrere Stationen in Frankfurter Architekturbüros, elf Jahre davon in der Architekturbüro Göllner GmbH, wo er zuletzt als Managing Partner u. a. für Expertengutachten, die Evaluierung und Entwicklung von Immobilien sowie für die Beratung von Unternehmen bei der strategischen Neuausrichtung ihres Immobilienportfolios verantwortlich war. Vor seinem Wechsel zur ATP Gruppe war Semmler in der Funktion des Director Project & Development Germany bei JLL-Jones Lang LaSalle tätig.