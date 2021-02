immo flash

Seniorenwohnungen in Obdach übergeben

Revitalisierte Wohnanlage fertiggestellt

Autor: Charles Steiner

© Silver Living

Eine von einer privaten Investorengruppe in Kooperation mit Silver Living sowie ÖKO Wohnbau revitalisierte Wohnanlage in Obdach ist jetzt fertiggestellt und an die Bewohner übergeben worden. Das berichtete heute Silver Living in einer Aussendung. Die Anlage im Zentrum von Obdach verfügt über 10 seniorengerechte Wohneinheiten zwischen 44 und 68 m². Das Wohnhaus mit seinen insgesamt 626 m² Gesamtnutzfläche befindet sich am Marktplatz neben dem Gemeindegebäude, direkt an der Hauptstraße.

Das Angebot in Obdach richtet sich in erster Linie an Seniorinnen und Senioren, die kleine Hilfestellungen im Alltag begrüßen, aber gleichzeitig aktiv und autonom in ihren Entscheidungen bleiben wollen. Peter Bacher, Bürgermeister der Marktgemeinde, betont den hohen Stellenwert von Betreutem Wohnen besonders: „Aus meiner Sicht ist Betreutes Wohnen für unsere ältere Generation in Obdach von großer Bedeutung.“, so Bacher. „Einerseits wird die Lücke zwischen einem gänzlich selbständigen Leben und einer vollkommenen Betreuung in einem Pflegeheim geschlossen; andererseits bietet es noch ein hohes Maß an Eigenständigkeit in Verbindung mit einer gewissen Sicherheit. Beides ist für diese Generation sehr wichtig und verlängert in sehr vielen Fällen ein fast noch eigenständiges Leben.“