SES erhält Aufsichtsratsmandat beim ECSP

Andexlinger vertritt heimische Einzelhandelsimmobilien-Branche

Autor: Stefan Posch

SES Spar European Shopping Centers hält als Gründungsmitglied im neuen europäischen Verband ECSP (European Council of Shopping Places) ein Aufsichtsratsmandat. Geschäftsführer Christoph Andexlinger, seit 1.1.2021 Chief Operations Officer bei SES, wurde als Mitglied des Aufsichtsrats im ECSP bestellt und vertritt damit für die kommenden drei Jahre die Interessen der österreichischen Einzelhandelsimmobilien-Branche auf europäischer Ebene. Das neue Executive Board wurde im Rahmen der ersten Mitgliederversammlung des ECSP am 31. März in Brüssel gewählt und bestätigt. Das ECSP (European Council of Shopping Places) mit Sitz in Brüssel wurde im Oktober 2020 gegründet und repräsentiert als Verband die europäische Handelsimmobilienbranche mit mehr als 6,3 Millionen Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 750 Milliarden Euro und einer Nutzfläche für Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsstandorten von rund 160 Millionen Quadratmetern. Verbandziel ist es, jenen Unternehmen eine Stimme zu verleihen, die Orte für Handel, Gastronomie und Dienstleitung schaffen, entwickeln, bauen, betreiben, instand halten oder finanzieren. Das Executive Board des ECSP besteht aus 15 Mitgliedern, darunter sechs Gründungsmitgliedern, fünf gewählten Mitgliedern und vier Stellvertretern nationaler Verbände, und vereint so verschiedenste Nationen sowie global und in Europa erfolgreich operierende Unternehmen.

„Das ECSP ermöglicht seinen Mitgliedern über Arbeitsgruppen und Events einen perfekten Zugang zu einem breiten europäischen Netzwerk. Dies hilft uns, gemeinsam die Position des stationären Handels weiter zu stärken, besonders in Zeiten wie diesen. Ich freue mich, die Geschicke der Branche als Executive Board Member im ECSP mitgestalten zu dürfen“, so Christoph Andexlinger.