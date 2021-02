immo flash

SES eröffnet Center in Ungarn

Neues Fachmarktzentrum in Kaposvár

Autor: Stefan Posch

© SES

Trotz Pandemie eröffnet SES Spar European Shopping Centers im März ein Fachmarktzentrum in der ungarischen Stadt Kaposvár im Bezirk Somogy. Mit dem S-Park Kaposvár eröffnet auch der einzige Interspar-Markt der im Südwesten gelegenen ungarischen Bezirksstadt. Mit dem FMZ wächst das Standort-Portfolio von SES auf insgesamt 30 Shopping-Destinationen in sechs Ländern.

Auf über 11.000 m² verpachtbarer Fläche wird S-Park Kaposvár zehn Shops bieten und somit die wichtigsten Branchen unter einem Dach vereinen. Das Fachmarktzentrum liegt am Stadtrand in Richtung Dombóvár, verfügt über 500 Gratis-Parkplätze und ist mit verschiedensten Verkehrsmitteln bestens zu erreichen. S-Park Kaposvár wurde in Zusammenarbeit mit Spar Ungarn entwickelt. SES ist Investor und Betreiber der völlig neu errichteten Handelsimmobilie und investiert rund 24 Millionen Euro in den Standort. „Wir investieren in dieses Fachmarktzentrum, weil es die Bedürfnisse am Standort perfekt abdeckt. Wir freuen uns auch in Zeiten der Pandemie expandieren zu können und damit positive Signale zu setzen. Das Konzept von S-PARK trifft den Puls der Zeit und ist bei den Händlern sehr gefragt. Für die Kundinnen und Kunden wird das Fachmarktzentrum die modernste Nahversorgung im Komitat bieten “, zeigt sich Christoph Andexlinger, Chief Operations Officer von SES Spar European Shopping Centers überzeugt.