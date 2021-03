immo flash

SES füllt ihre Shoppingcenter

Neue Shops in österreichische EKZ eingezogen

Autor: Günther Schneider

© Robert Frit

Trotz Pandemie und den damit verbundenen Herausforderungen im stationären Einzelhandel verweist die Spar European Shoppingcenters auf weitere Neumieter in ihren österreichischen Einkaufszentren. Wie die SES berichtet, hätten seit dem vorigen Monat mehrere Shops aus den Bereichen Textil, Schuhe, Heimwerker und Dienstleistungen in den Centern Huma Eleven Wien, Murpark Graz, Sillpark Innsbruck, Atrio Villach, in der Varena Vöcklabruck oder in der gemanagten Einkaufsstraße in der aspern Seestadt in Wien neue Flächen eröffnet. Darunter finden sich auch Gastronomiebetriebe, die nach Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen ihren Betrieb aufnehmen werden. Viele Shops bauten um und präsentieren sich mit neuen Konzepten, so die SES in einer Aussendung. Christoph Andexlinger, Chief Operations Officer bei SES Spar European Shopping Centers: "Wir sind im Vorjahr zwischen den Lockdowns relativ rasch unserem Normalniveau recht nahegekommen. Dies zeigt uns, dass die Menschen ihren Gewohnheiten treu bleiben und dass unser Weg stimmt. In erster Linie konzentrieren wir uns darauf, das Angebot für die Kundinnen und Kunden stets zu optimieren, den perfekten Shopmix für die jeweilige Region zu schaffen und starke Partnerschaften zu leben - das gilt auch und besonders in Pandemiezeiten."