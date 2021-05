immo flash

SES setzt auf Medizin-Mix

Plasmaspendezentrum in Citypark Graz eröffnet

Autor: Charles Steiner

Um Frequenz zu erzielen, müssen sich Shoppingcenter jede Menge einfallen. Neben Gastronomieangeboten und Entertainment sind daher auch Medizindienstleistungen für Eigentümer und Betreiber immer interessanter geworden. Die SES etwa setzt auf ein Gesundheitsangebot, bereits seit einigen Jahren ist im Citypark in Graz ein Gesundheitszentrum eingerichtet. Nun wurde um ein BioLife-Plasmaspendezentrum erweitert. Das im Center integrierte Gesundheitszentrum bietet ein vielfältiges Angebot an Ärzten und Therapeuten samt Beratungsstelle, Hebammenzentrum und dem kürzlich modernisierten BioLife-Plasmazentrum. Auf über 320 m² Fläche können täglich mehr als 250 Spenderinnen und Spender betreut werden.

Christoph Andexlinger, Chief Operations Officer bei SES Spar European Shopping Centers: „Wir legen auch in Zukunft großen Wert darauf, urbane Räume zu gestalten, die bestmöglich mit ihrem Umfeld verschmolzen sind. Wir schaffen Treffpunkte, an denen die Menschen alles finden, was es zum Leben braucht: Nahversorgung, Gastronomie, Shoppen, Freizeit, Arbeiten und Serviceeinrichtungen. Gerade in Zeiten wie diesen rückt das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt. Wir konzentrieren uns darauf, das Angebot für unsere Kundinnen und Kunden stets zu optimieren und an Trendthemen auszurichten.“