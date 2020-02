immo flash

Siebenbrunnengasse vor Baustart

UBM Development beginnt in wenigen Tagen

Autor: Charles Steiner

Nachdem die UBM Development im Sommer des Vorjahres die Liegenschaft zwischen Siebenbrunnengasse und Stolberggasse in Wien Margareten von der S Immo erworben hatte (immoflash berichtete), wird gebaut. In den kommenden Tagen sollen die Bauarbeiten bereits starten, geht aus dem LinkedIn-Unternehmensprofil hervor. Das Objekt befindet sich auf einem 9.000 m² großen Grundstück und besteht aus mehreren Bauteilen, ein entsprechendes Nutzungskonzept ist bereits von der S Immo erarbeitet worden. Auch eine Baugenehmigung liegt bereits vor. Über den Kaufpreis wurden damals keine Angaben gemacht, das Projektvolumen ist mit rund 100 Millionen Euro angegeben worden.

Insgesamt werden auf diesem Areal 165 Wohneinheiten auf einer Nutzfläche von knapp 12.000 m² entstehen. Das Wohnbauprojekt, das auch einen Neubau umfassen wird, soll in der ersten Jahreshälfte 2022 fertiggestellt werden. Ebenso soll auch der Gewerbeteil des Projekts einem umfangreichen Refurbishment unterzogen werden. Am Ende der Bauarbeiten sollen so Wohn- und Gewerbeflächen mit zusammen 17.000 m² Nutzfläche zur Verfügung stehen, geht aus der Projektbeschreibung hervor.