immo flash

Signa entwickelt in Berlin

Grundsteinlegung für Schönhauser Allee 9

Autor: Charles Steiner

© Signa/Pott Architekten

Auf insgesamt 17.000 m² Mietfläche entsteht in der Schönhauser Allee 9 im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ein modernes Büro- und Geschäftshaus. So eben beging die Signa die Grundsteinlegung an der rund 4.500 m² großen Baulücke, bis 2022 sollen die Bauarbeiten fertiggestellt werden. Timo Herzberg, CEO Signa Germany anlässlich der Grundsteinlegung: „Wir errichten hier ein architektonisches Highlight mit einem urbanen Nutzungsmix, das die Geschichte des Areals bewahrt und gleichzeitig Kontraste von Alt und Neu miteinander verbindet.“