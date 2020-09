immo flash

Signa kauft in München zu

Büro- und Retailgebäude mitten in der Innenstadt

Autor: Charles Steiner

Die Signa Prime Selection hat wieder in München zugeschlagen und sich der bayerischen Hauptstadt ein Prime Asset gesichert. Erworben wurde dabei die Liegenschaft Rosenstraße 8 in der Münchner Innenstadt. Verkäufer ist die Kabuco Rosenstraße GmbH, die Teil des Kaut-Bullinger Handelskonzern ist. Über den Kaufpreis der rund 4.200 m² Mietfläche umfassenden Immobilie wurden keine Angaben gemacht. Kabuco nutzt die Immobilie dabei als Ladengeschäft für Bürobedarfsartikel, das dritte und vierte Obergeschoss sind an Galeria Karstadt Kaufhof vermietet. Zusätzlich umfasst sie noch rund 450 m² Bürofläche. Die Signa plant, die Immobilie langfristig im Bestand zu halten.

„Die Rosenstraße 8 ergänzt das Portfolio der Prime Selection ideal“, sagt Tobias Sauerbier, Vorstand der Signa Prime Selection AG. „Die hervorragende Lage im Herzen Münchens unweit des Marienplatzes verspricht höchste Wertstabilität.“