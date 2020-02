immo flash

Signa und Central übernehmen Globus

50:50 Joint Venture übernimmt Schweizer Warenhauskette

Autor: Stefan Posch

Die Einkaufstour der Signa geht weiter. Nun wurde bekanntgegeben, dass sie mit einem 50:50 Joint Venture mit der thailändischen Central Group die Schweizer Warenhauskette Globus übernimmt. Der Kaufpreis betrage mehr als eine Milliarde Franken (937 Millionen Euro). Das Signing der Transaktion ist erfolgt. Die finale Übernahme steht unter Vorbehalt der Zustimmung der europäischen Wettbewerbsbehörden und soll bis Mitte 2020 vollzogen werden. Schon am Freitag berichtete der immo7 News, dass die europäischen Wettbewerbsbehörde die 50 Prozent-Übernahme von Central an dem Leinerhaus in der Wiener Mariahilferstraße, das zu einem KaDeWe umgebaut wird, genehmigt hat.

Signa und Central übernehmen damit die Schweizer Magazine zum Globus AG und acht dazu gehörende Immobilien an Top-Innenstadt-Standorten vom Migros-Genossenschafts-Bund (MGB). Ziel sei es, so die Signa, Globus durch eine zügige Integration und nachhaltige Repositionierung zur führenden Luxuswarenhaus-Gruppe der Schweiz mit starker nationaler Identität weiterzuentwickeln.

"Globus ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir freuen uns sehr, Globus als neues Mitglied in unserer Familie zu begrüßen. Als Schweizer Traditionsmarke passt Globus hervorragend in unsere europäische Allianz mit starken lokalen und internationalen Marken", so Vittorio Radice, CEO Central Group Europe und Vertreter des Signa/Central Joint Ventures. Gemeinsam werde man Globus "einzigartige strategische Perspektiven für langfristigen Erfolg und eine tragfähige Zukunft öffnen". Die Central Group ist bereits seit 2015 mit 50,1 Prozent mehrheitlich an der Warenhauskette KaDeWe beteiligt. Die Signa hält 49,9 Prozent.