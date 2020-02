immo flash

Silo Plus erhält Ögni-Gold

Jetzt ist Büroimmobilie offiziell zertifiziert

Autor: Charles Steiner

Das Bürogebäude Silo Plus in Wien Liesing, das im vorigen Jahr in einem Joint-Venture zwischen Erste Group Immorent und Strabag Real Estate fertiggestellt wurde, darf sich nun offiziell über ein Ögni-Gold-Zertifikat freuen. Am Donnerstag ist, wie die Erste Group Immorent und Strabag Real Estate mitteilte, die Auszeichnung übergeben worden.

„Mit dem Gesamtergebnis von 72,5 Prozent konnte silo plus ein sehr solides Gold erreichen“, berichtet Stephanie Mache-Joussein von KS Ingenieure, die das Projekt als Auditorin begleitet hatte. Das Ögni-Zertifikat in Gold setzt voraus, dass in allen Themenfeldern zumindest eine Bewertung von 50 Prozent und insgesamt ein Ergebnis von über 65 Prozent erzielt wird. „Wir zeigen mit dieser Zertifizierung, dass uns Umwelt und Nachhaltigkeit nicht nur theoretisch wichtig sind, sondern wir im Sinne unserer Verantwortung für die nächste Generation auch ganz konkret danach handeln“, betont Wolfgang Hausner, Geschäftsführer Erste Group Immorent. Zudem leiste man mit der Entwicklung dieses Areals im Süden Wiens einen positiven städtebaulichen und volkswirtschaftlichen Beitrag, so Hausner. Das Gebäude in der Lemböckgasse 59 im 23. Wiener Gemeindebezirk verfügt über eine Büronutzfläche von 11.000 m² und sei zu 90 Prozent energieautark.

Silo plus konnte für die GOLD-Zertifizierung auch in einzelnen Kriterien anderer Themenfelder bemerkenswerte Qualitäten erzielen, erläutert Ögni-Geschäftsführer Peter Engert. So etwa im Hinblick auf die Barrierefreiheit des gesamten Gebäudes, die den Bauherrn ein besonderes Anliegen war. „Wir haben mit silo plus innovative Arbeitsplätze von morgen realisiert. Mit dem effizienten Flächenkonzept, das vielfältigste Nutzungsmöglichkeiten zulässt und flexibel auf Mieterbedürfnisse reagieren kann, entstand insgesamt ein zukunftsweisender neuer Unternehmensstandort“, so Erwin Größ, Geschäftsführer Strabag Real Estate Österreich.

In der nächsten Baustufe planen Erste Group Immorent und Strabag Real Estate in der Lemböckgasse 57 das Bürogebäude Silo Next mit einer Größe von fast 9.800 m².