Silver Living revitalisiert in Graz

Kooperation mit ÖKO Wohnbau und Investoren

Autor: Gerhard Rodler

Die von einer privaten Investorengruppe in Kooperation mit Silver Living sowie ÖKO Wohnbau nachhaltig revitalisierte Wohnanlage in der Grazer Strauchergasse 11 wurde fertiggestellt und jetzt übergeben.

Die insgesamt 25 attraktiven Wohnungen mit Größen von rund 37 bis rund 89 m², zu denen auch 5 zweistöckige Maisonette-Wohnungen zählen, verfügen über hochwertig ausgestattete Küchen. Teilweise sind ihnen Freiflächen in Form von Balkonen oder Terrassen zugeordnet.

Besonderheit des Hauses ist die gegenüberliegende Lage zu einem weiteren Wohnen-am-Puls-Schmuckstück von Silver Für Silver Living Geschäftsführer Karl Trummer ein besonderer Gewinn: "Wir sind stolz darauf, dieses schöne Objekt in der Strauchergasse 11, das mit Wohnungsgrößen von rund 37 bis rund 89 m² für jede Lebenslage etwas bietet, übergeben zu dürfen. Durch den gemeinsamen Hofzugang mit unserem Haus in der Annenstraße 26 teilen sich die beiden Gründerzeithäuser nämlich nicht nur den begrünten Innenhof. Die beiden, in der Annenstraße 26a untergebrachten Kinderkrippen bieten auch den Bewohnern der Strauchergasse 11 eine zusätzliche Bereicherung." Die Eröffnung der Kinderbetreuungsstätten ist diesen Sommer geplant.