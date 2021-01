immo flash

Simanek übernimmt Asset-Management

Karriere zum Tag: Neu bei Wealthcap

Autor: Charles Steiner

Der Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap hat mit Christian Simanek einen neuen Bereichsleiter Asset-Management eingesetzt. Der promovierte Jurist und Diplom-Immobilienwirt mit 22 Jahren Branchenerfahrung wird künftig als Nachfolger von Michael Stüber den Bereich Asset-Management Real Estate verantworten. Damit komplettiert Wealthcap sein Immobilienführungsteam, bestehend aus Johannes Seidl (Bereichsleiter Portfoliomanagement und Finanzierung) und Joachim Mur (Bereichsleiter Investment- und Transaktionsmanagement).

In seiner neuen Rolle bei Wealthcap wird Simanek die Teams Asset-Management, Vermietung, Technisches Management sowie Data und Controlling führen. Seine mehr als 22-jährige Erfahrung in der Immobilienbranche erwarb er unter anderem bei UBS Real Estate & Private Markets, wo er 14 Jahre lang tätig war und zuletzt als Executive Director Asset Management sowie Head of Leasing Europe verantwortlich zeichnete.