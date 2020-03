immo flash

650 neue Wohnungen in Neu Leopoldau

Soravia kauft Bauplatz im neuen Stadtteil in Floridsdorf

Autor: Stefan Posch

© Robert Putz

Die Soravia hat im neuen Stadtteil Neu Leopoldau ein Baufeld erworben und wird dort 650 frei finanzierte Wohnungen mit Gewerbezentrum und Gastronomie entwickeln. In Neu Leopoldau wächst auf einem Areal von rund 13,5 Hektar ein neuer Stadtteil mit insgesamt ca. 1.400 Wohnungen. Zwei Hektar des Areals wurden von Soravia erworben. „Es freut uns, hier unser Know-how einbringen zu können und diesen neuen Stadtteil mit attraktiven Wohnungen und durchdachten Gastronomie- und Gewerbe-Konzepten zu einem Quartier mit allen Annehmlichkeiten und hoher Lebensqualität mit zu entwickeln“, so CEO Erwin Soravia. Bis Jahresende soll der Architektur-Wettbewerb beim Projekt Neu Leopoldau abgeschlossen sein. Danach geht es in die konkrete Planung.

Als nächster Schritt wird die Neu Leopoldau Entwicklungs GmbH die noch verfügbaren denkmalgeschützten Gebäude im Zuge einer InteressentInnensuche einer neuen Nutzung zuführen. Konkret handelt es sich um das Gasmesserhaus, die Ventilatorenhalle, mehrere Betriebsobjekte sowie eine Reihe villenartiger Wohngebäude. Verantwortlich für die städtebauliche Entwicklung von Neu Leopoldau sind die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH und die Wiener Netze GmbH, die für diesen Stadtteil eines der bisher größten kooperativen Planungsverfahren durchgeführt haben.