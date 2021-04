immo flash

Soravia entwickelt Riverside Berlin

100 Millionen Euro Volumen für Bürogebäude

Autor: Stefan Posch

Soravia hat das Büroprojekt „Riverside Berlin“ von einem Konsortium mehrerer spanischer Projektentwickler angekauft. Heute Mittwoch erfolgte das Closing. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Riverside Berlin“ entsteht am Schöneberger Ufer in Berlin-Mitte, in Wasserlage zwischen Potsdamer Platz und Kurfürstendamm. Auf dem Grundstück ist die Sanierung des vorhandenen Wohngebäudes und gleichzeitig die Errichtung eines Büroneubaus geplant. Das Bürogebäude soll über eine Bruttogrundfläche von 11.000 m² auf sieben Etagen verfügen. Die ebenfalls auf dem Gelände befindliche Gründerzeitvilla verfügt über eine Bruttogrundfläche von 2.200 m² und soll umfassend revitalisiert werden. Bis zur Fertigstellung im Jahr 2025 will Soravia rund 100 Millionen Euro in den neuen Vorzeigestandort investieren.

CEO Erwin Soravia kommentiert: „Wir freuen uns, unsere langjährige Expertise bei der Entwicklung von Bürogebäuden und bei der Revitalisierung historischer Objekte im Herzen der deutschen Hauptstadt einbringen zu können. Der Blick über den Landwehrkanal und auf die Neue Nationalgalerie ist einzigartig. Der Standort eignet sich ideal als repräsentativer Unternehmenssitz.“