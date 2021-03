immo flash

Soravia investiert in Cosi

20 Millionen für deutschen Anbieter im Bereich Kurzzeitvermietung

Autor: Stefan Posch

Die Cosi Group, ein deutscher Technologie-Anbieter im Bereich der Kurzzeitvermietung und Treiber der Assetklasse Commercial Living, sichert sich in einer neuen Finanzierungsrunde zusätzliche 20 Millionen Euro an Wachstumskapital. Neuer Investor ist die Soravia, Auch die Bestands-Investoren Cherry Ventures, e.ventures, Kreos Capital, Bremke, die Gründer von Flixbus, Travelperk, Comtravo und die Cosi-Gründer beteiligen sich an der neuen Finanzierungsrunde.

Cosi entwickelt für die Immobilienbranche mit Fokus auf Hotels und Apartment-Vermietungen neue Technologielösungen zur Automatisierung der Betriebsprozesse von bis zu 80 Prozent, die Hotelbetreibern eine Einsparung durch Restrukturierung von bis zu 60 Prozent ermöglichen. Aktuell hat Cosi 750 Einheiten unter Vertrag, 1.500 weitere sind aktuell in Verhandlung.

Mit dem frischen Kapital will Cosi seine Internationalisierung ausbauen - und implementiert damit verbunden eine neue, internationale Marke. Zusätzlich ist ein neuer strategischer Geschäftsbereich bei Cosi in Vorbereitung.

"Cosi baut eine Anlageklasse für die neue Generation auf. Einen vergleichbaren Ansatz haben wir mit einer so optimierten Umsetzung noch nicht gesehen. Cosi bricht mit den bestehenden Dogmen der Branche, sowohl in Bezug auf die Gäste als auch auf die Immobilienpartner. Das Modell von Cosi ermöglicht eine bessere Rendite als ein Hotelprodukt, während das Verlustrisiko wie bei einer Wohnung begrenzt ist - eine Win-Win-Situation für Immobilienpartner. Deshalb freuen wir uns sehr darauf, Cosi dabei zu begleiten, die nächste Wachstumsphase zu beschleunigen", erklärt Erwin F. Soravia, CEO von Soravia.