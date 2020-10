immo flash

Soravia beteiligt sich an Lehner-Gruppe

Expansion im Facility Management-Bereich:

Autor: Gerhard Rodler

Die Soravia-Tochter Adomo hat sich soeben mehrheitlich an der Mehrheitsbeteiligung an Lehner-Gruppe in Niederösterreich beteiligt. Adomo ist die bislang in der Öffentlichkeit kaum präsente Property- und Facility-Management-Tochter von Soravia. Die Beteiligung beträgt 74,9 Prozent, die restlichen Anteile verbleiben beim Gründer und Namensgeber Andreas Lehner, der als Geschäftsführer das Unternehmen weiter führt. Und auch das gesamte Team wird unverändert bei behalten.

Adomo wächst damit nicht nur geographisch, sondern nach eigenen Angaben auch strategisch. Denn neben Gebäudeklima- und Gebäudeenergietechnik zählt die Lehner Gruppe in Sachen Gebäudesicherheit zu den Experten in Ostösterreich.

Die Lehner-Gruppe sitzt in Ebergassing und beschäftigt 31 Mitarbeitern. „Als Teil von Soravia erhält die Lehner Gruppe Zugang zu einer spannenden und herausfordernden Projektpipeline. Andreas Lehner und sein Team passen dabei perfekt zu uns, denn wir setzen mit ihnen einmal mehr auf Partner, die dauerhaft höchste Qualität für Kundinnen und Kunden bieten möchten“, erklärt Matthias Wechner, geschäftsführender Gesellschafter der Adomo.

Die Lehner-Gruppe setzt sich den vier Töchtern Lehner-Sicherheitstechnik GmbH, Cool-Tec GmbH, BLUE-Solution GmbH und HKLS GmbH zusammen. Für Andreas Lehner bedeutet die Beteiligung den unternehmerischen Schritt in Richtung neues, stabiles Wachstum: „Im Alter von 22 startete ich mit dem ersten meiner vier Unternehmen. Heute, 17 Jahre später, bedeutet die nun besiegelte Partnerschaft mit der Soravia-Tochter Adomo die vermutlich wichtigste Weichenstellung seit der Gründung. Wir erhalten die Möglichkeit, schon vom Start der Objektplanung mit mehreren Gewerken an Bord zu gehen, wodurch Synergieeffekte für alle Seiten entstehen.“