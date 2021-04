immo flash

Spatenstich für IFA-Projekt in Graz

Baiernstraße 59 mit 33 Wohnungen startet

Autor: Gerhard Rodler

Im April erfolgte der Baustart für das IFA Immobilieninvestment "Baiernstraße 59". Im Grazer Stadtteil Eggenberg entstehen 33 geförderte Wohnungen und 19 Tiefgaragenplätze. Das Neubauprojekt hat ein Investitionsvolumen von rd. 8 Mio. Euro und wird von der IFA AG als Bauherrenmodell für 49 private Anleger realisiert. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

IFA hat in Graz bereits über 60 Projekte erfolgreich umgesetzt. Aktuell realisiert das Tochterunternehmen von Soravia in der steirischen Landeshauptstadt Immobilienprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 100 Mio. Euro. "Die hohe Nachfrage nach unseren Investments zeigt sich an österreichweit gleich zehn IFA Projekten in Bau oder vor Baustart - drei davon in Graz", so Michael Baert, Vorstand der IFA beim Spatenstich.