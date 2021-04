immo flash

Spatenstich für Projekt Das.Kremserberg

NID realisiert neues Wohnbauprojekt in St. Pölten

Autor: Stefan Posch

© NID

NOE Immobilien Development (NID), hat kürzlich den Spatenstich für das Wohnprojekt Das.Kremserberg in der Kremser Landstraße 107 in St. Pölten begangen.

Unter Rücksichtnahme und unter Einhaltung sämtlicher derzeit geltender Coronamaßnahmen fand der Spatenstich in Anwesenheit von Bürgermeister Matthias Stadler nur im sehr kleinen Kreis statt. Insgesamt entstehen 71 Eigentumswohnungen mit 43 m² bis 95 m², alle mit Freiflächen wie Eigengärten, Terrassen oder Balkonen ausgestattet. Die Fertigstellung ist für Spätherbst 2022 geplant, mit dem Spatenstich hat auch der Verkauf der Wohnungen begonnen.

„Das.Kremserberg ist eine wunderbare Verbindung aus städtischem Wohnen und Leben in der Natur“, so NID-Geschäftsführer Michael Neubauer. „Zudem ist es gelungen, hier wirklich herausragenden Wohnwert zu erschwinglichen Preisen zu schaffen, und so insbesondere für alle Generationen eine hochattraktive Wohnmöglichkeit in der Landeshauptstadt anzubieten.“