Spatenstich für The Metropolitan

370 kompakte Mietwohnungen entstehen am Hauptbahnhof

Autor: Stefan Posch

© STC/Richard Tanzer

Gestern, Dienstag wurde der Spatenstich auf dem letzten Baufeld für freifinanzierten Wohnbau am Stadtentwicklungsgebiet am Hauptbahnhof begangen. 370 kompakte Mietwohnungen auf 20 Etagen entstehen im „The Metropolitan“, das die STC-Swiss Town Consult AG für die Art-Invest Real Estate errichtet. Der Baubeginn erfolgte bereits im Herbst 2019.

Die Fertigstellung und Vermietungsbeginn sind für das Jahr 2021 geplant. Die Fertigstellung und der Vermietungsbeginn des Hochhauses mit 24.700 m² BGF sind für das Jahr 2021 geplant.

„Mit The Metropolitan setzen wir eines der herausragenden Wohnprojekte in Wien um. Viele Menschen suchen kompakte Wohnungen in urbaner Lage mit sehr guter Infrastruktur und Nahversorgung. Für diese Menschen realisieren wir ein maßgeschneidertes Konzept“, so Mark Leiter, Niederlassungsleiter von Art-Invest Real Estate in Wien. „Wir freuen uns, dass wir diese innovativ-zeitgemäße Wohnentwicklung in Wien Favoriten in einer partnerschaftlichen und professionellen Zusammenarbeit realisieren“, ergänzt Matthias Waibel, Geschäftsführer der STC - Swiss Town Consult in Wien.