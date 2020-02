immo flash

Spatenstich in Tullnerbach

Wieninvest baut 32 Wohnungen

Autor: Stefan Posch

© Joseph Gasteiger

In Tullnerbach wurde kürzlich der Spatenstich für ein Wohnprojekt mit 32 Wohneinheiten in der Hauptstraße 42 begangen. Entwickler ist die Wieninvest, die gemeinsam mit dem Partner K3 das Projekt realisieren wird. Die Einheiten umfassen 58 bis 81 m² und sind ab 258.000 Euro zu erwerben. Geplant ist auch eine Tiefgarage mit 64 Stellplätze.

„Das Projekt in Tullnerbach punktet vor allem durch seine exzellente Lage. Zum einen genießt man die Ruhe und Erholung im Grünen, zum anderen ist man durch die hervorragende Anbindung sowohl öffentlich, als auch mit dem Auto rasch in Wien“, so Gründer und CEO der Wieninvest Group, Alexander Widhofner.