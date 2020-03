immo flash

Stabiles Jahr für Porr

Vorläufiges Ergebnis bestätigt Vorjahreswerte

Autor: Anna Reiterer

Porr veröffentlicht sein vorläufiges Ergebnis aus dem Jahr 2019. Sowohl die Produktionsleistung als auch beim Auftragsbestand können die Werte des Vorjahres bestätigt werden. „Das abgelaufene Geschäftsjahr war herausfordernd. Heute gilt es, das Erreichte der vergangenen Jahre zu konsolidieren und gezielt zu stärken“, sagt Karl-Heinz Strauss, CEO der Porr in einer aktuellen Meldung.

Auf Basis der vorläufigen ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 kann die Porr sowohl bei Produktionsleistung als auch beim Auftragsbestand die Rekordwerte des Vorjahres bestätigen. Die Porr erzielte eine Produktionsleistung von 5,57 Milliarden Euro, ein leichter Rückgang von -0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das operative Geschäft erweise sich als robust: Zuwächse seien vor allem in der Business Unit 1 - Österreich, Schweiz (+0,9 Prozent) sowie in der Business Unit 2 - Deutschland (+6,8 Prozent) realisiert worden. Der Rückgang in der Business Unit 3 - International (-5,7 Prozent) sei primär auf das Auslaufen der Großprojekte in Katar und die selektivere Akquisition, vor allem in Polen, zurückzuführen gewesen. Auf Basis des Geschäftsverlaufs und der vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen 2019 geht der Vorstand davon aus, dass das voraussichtliche Ergebnis vor Steuern (EBT) für das Geschäftsjahr 2019 mindestens 35 Millionen Euro erreichen wird.

Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand mit knapp 7,1 Milliarden Euro das Vorjahresniveau und ging mit -0,5 Prozent nur leicht zurück. Der Auftragseingang reduzierte sich um 12,5 Prozent auf über 5,5 Milliarden Euro und spiegle damit die strategisch selektivere Akquisitionspolitik der Gruppe wider. Während die Porr in Österreich 2019 zahlreiche Projekte im Wohnbau akquirierte, war sie in Deutschland insbesondere im Büro- und Industriebau erfolgreich.

Der abschließende Geschäftsbericht 2019 der Porr AG wird Ende April 2020 veröffentlicht.